Die ersten Schnellschätzungen zu den Inflationsraten im Februar haben wohl endgültig sämtliche Restzweifel ausgeräumt: Die Europäische Zentralbank wird am 16. März, bei ihrer nächsten Ratssitzung, die Leitzinsen abermals um 0,5 Prozentpunkte auf dann bereits vier Prozent anheben. Die Teuerung in der Eurozone hat sich zuletzt nur marginal – und damit viel geringer als erhofft – auf 8,5 Prozent verringert. In Österreich liegt sie mit elf Prozent noch einmal deutlich über diesem Wert.

Das bedeutet auch: Die Kreditzinsen werden weiter ansteigen. Bereits nach EZB-Leitzinserhöhung im Februar haben sich „die Topkonditionen für einen fixverzinsten Immobilienkredit mit 20 Jahren Laufzeit auf 3,5 Prozent erhöht“, berichtet Andreas Ederer, Finanzierungsexperte bei der Vergleichsplattform „Durchblicker“. Das laste – neben anderen Faktoren – auch auf der Kreditnachfrage, die heuer im Gesamtjahr um „zumindest 25 bis 40 Prozent“ sinken dürfte, sagt Ederer.