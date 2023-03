20 Jahre nach seiner erstmaligen Verleihung blickt der Nachhaltigkeitspreis Trigos auf eine respektable Bilanz zurück: 2745 Einreichungen, 808 Nominierungen, 289 Preisträger aller Größenordnungen und regionaler Herkunft. Darunter die Zotter Schokoladen Manufaktur, die Anton Paar GmbH, Saubermacher, Mondi, Grüne Erde, FunderMax, der Verbund, Sto und Greiner Packaging. "Unternehmen können es sich heutzutage nicht mehr leisten, nicht nachhaltig zu sein. Allerdings: Nachhaltigkeit muss im Geschäftsmodell verankert sein", sagte Kilian Kaminski, Geschäftsführer und Gründer des Online-Marktplatzes refurbed und Trigos-Preisträger des Vorjahres auf der Trigos-Jubiläumsfeier bzw. -Bilanz am Mittwoch in Wien im Haus der Industrie. "Gleichzeitig ist der Trigos auch ein wichtiges Signal für die Unternehmen nach innen, denn die Sinn- und Wertefrage wird für Mitarbeiter immer entscheidender. Nachhaltigkeit wirkt identitätsstiftend."

Podium bei der Trigos-Bilanzpressekonferenz mit Gabriele Faber-Wiener in der Mitte © APA

Nachhaltig heißt: zukunftsfähig

"Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen spielen eine wesentliche Rolle auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft – eine Verantwortung, die viele heimische Unternehmen vorbildlich wahrnehmen", so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank und als Vizepräsidentin der Trigos-Trägerorganisa­tion respACT eine der langjährigen Trigos-Vorkämpferinnen.

© APA

Die Zahl der Ersteinreicher beim Trigos ist im Steigen. Auch heuer wird der Trigos (das Tri im Kunstwort Trigos steht für Drei und damit für die drei Seiten des Nachhaltigkeitsdreiecks) - bundesweit und regional in der Steiermark un in Niederösterreich - wieder ausgelobt. Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsstrategien der anspruchsvollen Analyse und Bewertung der Jury unterziehen wollen, können bis 31. März 2023 in sechs Kategorien einreichen: Vorbildliche Projekte, MitarbeiterInnen-Initiativen, Internationales Engagement, Regionale Wertschaffung, Social Innovation & Future Challenges und Klimaschutz.