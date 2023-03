"Erwartete Zunahme": Arbeitslosigkeit in der Steiermark steigt leicht an

Mit Grafiken. Die Arbeitslosigkeit ist in der Steiermark im Februar leicht gestiegen, mit Ende Februar 2023 waren 36.587 Personen arbeitslos gemeldet, ein Plus von einem Prozent zum Vorjahr. Inklusive Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Schulungen sind knapp 45.000 Personen im Bundesland ohne Job.