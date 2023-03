Am Freitag startet der erste Musterprozess in der Causa Google Fonts. Ein Anwalt aus Niederösterreich hatte im Sommer 2022 ja tausende kleine Unternehmen und Privatpersonen angeschrieben und im Namen einer Mandantin Schadenersatz verlangt, weil auf den Seiten Schriften von Google eingebunden waren und deshalb die IP-Adresse an den Suchmaschinenkonzern übermittelt wurde.