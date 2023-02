Von einem „ungebrochenen Boom und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Photovoltaikanlagen in der Steiermark“ spricht Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark. Laut aktuellen Daten seien allein im Vorjahr in den Netzen der Energie Steiermark nach insgesamt 36.065 durchgeführten Netzprüfungen 20.423 neue Zählpunkte für PV-Anlagen vergeben worden – und das allein in den Netzen der Energie Steiermark. 6671 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 110 Megawatt seien in Betrieb genommen worden. „Das entspricht einer Steigerung von 85 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.“ Insgesamt sei die Gesamtleistung von steirischen PV-Anlagen auf 413 Megawatt gestiegen, „zum Vergleich – das Murkraftwerk in Graz kommt auf eine Leistung von 17 Megawatt“, so Graf.