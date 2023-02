Die Inflation in Österreich kletterte im Jänner auf 11,2 Prozent. Der tägliche Einkauf kostet derzeit nach Zahlen der Statistik Austria sogar 16,8 Prozent mehr als im Jänner 2022. Was liegt da näher, als mit Rabatten und Aktionen sparen zu wollen? Der Aktionsanteil im österreichischen Lebensmittelhandel ist ja traditionell hoch.

Doch selbst bei den Rabatten wird jetzt gespart, wie kritische Konsumenten anmerken. Vor Kurzem reduzierte die Handelskette Billa die Zahl der wöchentlichen 25-Prozent-Sticker von vier auf drei. Steckt dahinter eine versteckte Teuerung? Die Kleine Zeitung bat Rewe Österreich um Antwort:

Billa: "Sticker-Angebot variiert"

"Wir sind laufend bemüht – gerade in Zeiten der Teuerung – unseren Kund:innen die attraktivsten Aktionen zu bieten und schnüren jede Woche ein neues, attraktives Gesamtpaket aus Stickern, Aktionen auf beliebte Artikel, Rabatten auf eine ganze Warengruppe oder Marke und vieles mehr. Besonders die beliebten 25-Prozent-Sticker auf Lieblingsprodukte hatten wir im letzten Jahr bei Billa und Billa Plus besonders häufig im Angebot, im Jahresverlauf ist es daher möglich, dass das Angebot der 25-Prozent-Sticker variiert", erklärt eine Sprecherin.

Doch auch an einer anderen Stelle drehte Rewe an der Rabatt-Schraube. Bis Mitte 2022 erhielten Mitglieder des Jö-Bonus-Club für jeden Euro, um den man Billa einkaufte, ein Ö gutgeschrieben. Ös kann man beim nächsten Einkauf oder bei einem anderen Jö-Partner einlösen. Seit 2. Juni 2022 gibt es bei Billa ein Ö erst ab zwei Euro Einkaufswert – der Preis verdoppelte sich also, bestätigt auch Billa. Aber: "Dafür wurde die Anzahl der Mehrfach-Ö-Aktionen deutlich erhöht", betont Rewe.