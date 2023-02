Um den Mehrweganteil an Getränken in Österreich weiter zu steigern, arbeitet die Bierbranche aktuell an der Entwicklung einer neuen 0,33-Liter-Mehrweg-Glasflasche. Diese soll grundsätzlich allen Brauereien zur Verfügung stehen. Dieses neue Gebinde soll wie die in Österreich gebräuchlichste 0,5-Liter-Mehrweg-Bierflasche aussehen, die stark mit einer Mehrwegnutzung assoziiert werde, heißt es seitens des Brauereiverbands. Dieses neue Verpackungskonzept befinde sich laut Florian Berger, Geschäftsführer des Brauereiverbands, derzeit in der Testphase – in den Märkten werde sie voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024 erstmals zu finden sein.

Neue Technologie im Einsatz

Produziert werde die neue Standard-Flasche mit einer Glashärtungstechnologie, die sowohl eine Gewichtsersparnis als auch eine Erhöhung der Umlaufzahlen ermöglicht. Eine Umfrage des Brauereiverbandes vom Herbst 2022 zeigt, dass zwei Drittel der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten zumindest gelegentlich Bier in Pfandflaschen kaufen. Die Leerflaschen und -kisten bringen diese Personen mehrheitlich innerhalb eines Monats zu den Rückgabestellen zurück.