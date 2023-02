Vorbereitungen, Konzeptfindungen, Machbarkeitsstudien und die Angebotsausarbeitung – eineinhalb Jahre hat all das letztendlich gedauert. „Es war eine intensive Zeit, aber es hat sich ausgezahlt.“ Dafür hat Stefan Hampel auch eine in Zahlen gegossene Unterfütterung parat: Hörbar stolz berichtet der Geschäftsführer von Hage Sondermaschinenbau mit Sitz in Obdach von einem Auftragsvolumen von mehr als 20 Millionen Euro – „es ist der größte Auftrag unserer Firmengeschichte“.