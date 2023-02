Er gilt als der renommierteste Nachhaltigkeitspreis des Landes – und er geht heuer in seine bereits 20. Auflage: Der „Trigos“. In den vergangenen Jahren haben mehr als 2700 österreichische Unternehmen beim Trigos eingereicht. In Summe sind rund 300 Betriebe national und regional damit ausgezeichnet worden. In der Steiermark, wo der Preis wieder in Kooperation mit der BKS Bank sowie zahlreichen Partnern aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft verliehen wird, steht der Start der Einreichfrist für dieses Jahr unmittelbar bevor: Ab kommenden Montag – bis Ende März – ist das unter www.trigos.at möglich.

Eine Einreichung ist in der Steiermark in vier Kategorien möglich: „Vorbildliche Projekte“, „Regionale Wertschaffung“, „Social Innovation & Future Challenges“ und „Klimaschutz“. Ein Sonderpreis für den „CSR-Newcomer des Jahres“, der an ein ersteinreichendes Unternehmen vergeben wird, soll für einen zusätzlichen Anreiz sorgen.

Tipps für Bewerber

Steirische Unternehmen konnten sich zuletzt beim Info-Frühstück in der BKS-Direktion Steiermark über die Einreichmodalitäten informieren.

Einen wichtigen Impuls gab es von Jasmin Pucher, Marketing & Sustainability-Beauftragte von Flex in Althofen. Das international agierende Unternehmen hat bereits mehrfach beim Trigos eingereicht und wurde 2022 wiederholt mit dem Trigos Kärnten ausgezeichnet. „Auszeichnungen wie der Trigos sind eine wichtige Bestätigung unserer Arbeit und ein Ansporn zugleich“, so Pucher.

„Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen haben nicht nur die Nase vorn, sondern sind essenziell auf unserem Weg in eine lebenswerte Zukunft", unterstreicht auch Manfred Geiger, Leiter der BKS Bank-Direktion Steiermark. "In der Steiermark gibt es viele Unternehmen, welche mit hoher Innovationskraft diesen Weg beschreiten. Der Trigos Steiermark macht diese Unternehmen sichtbar und stärkt ihre Position als nachhaltig agierendes Unternehmen." Dieses Kriterium gewinne im regionalen

und auch im internationalen Wettbewerb "zunehmend an Bedeutung".

„Die Jury legt bei ihrer Bewertung den Fokus auf Innovationskraft, Wirkung und Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Initiativen und Projekte, aber auch das Kerngeschäft muss deutlich nachhaltig ausgerichtet sein“, betont Gabriele Faber-Wiener, Juryvorsitzende des Trigos.

TRIGOS-Projektleiter Hanspeter Wirth, Bettina Kugi – TRIGOS-Koordinatorin der BKS Bank, Impulsgeberin Jasmin Pucher von Flex in Althofen, TRIGOS-Juryvorsitzende Gabriele Faber-Wiener, Gastgeber Manfred Geiger – Leiter der BKS Bank-Direktion Steiermark. © (c) Foto Fischer

„Der Trigos ist der wichtigste Motor für Unternehmensverantwortung und nachhaltige Innovationen in Österreich“, betont Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank und Vizepräsidentin von respACT. Weitere Informationen gibt es unter www.trigos.at