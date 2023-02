Auf der Gerlitzen in 1770 Meter Höhe steht eine ganz besondere Photovoltaikanlage. Dabei handelt es sich um ein elf Meter hohes Holzgerüst mit 70 Grad Neigung, damit kein Schnee liegen bleibt, ausgerüstet mit 36 herkömmlichen Paneelen. Das Prinzip ist einfach, wenn der Grund knapp ist, wird in die Höhe gebaut. Selbst die Erfinder waren verblüfft, "dass nicht schon längst jemand anderer daran gedacht hat", so Heinz Kopetz, Autor mehrerer Fachbücher über Klima- und Energiefragen. Das Innovative an der Anlage ist laut dem Erfinder und Physiker Hermann Kopetz die geschlossene Form des Baukörpers. So kann die Sonnenstrahlung zweimal geerntet werden. "Einmal direkt und einmal durch die Reflexion vom Schnee", sagt Heinz Kopetz, Bruder des Erfinders.

Der Berg als Standort für weitere Photovoltaikanlagen wurde gezielt ausgewählt. Die Höhenlage garantiere in den Wintermonaten eine intensivere Sonneneinstrahlung mit weniger Nebel als im Tal, hieß es bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Durch die hohe Lage der geplanten "PV-Pappeln" solle in Zukunft die Winterstromlücke geschlossen werden. "Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, brauchen wir vor allem im Winter Strom", betonte Bernhard Rebernig, Präsident des Ökosozialen Forums Kärnten. So soll mithilfe der neuen Bauart im Winter auf importierte Energie verzichtet werden können.

Hermann Kopetz (links), Karl Totter und Heinz Kopetz vor der "PV-Pappel" auf der Gerlitze. ©

40.000 Euro: "Neue Ära in der PV-Technik einleiten"

Die Serienproduktion der Holzkonstruktionen, von denen eine rund 40.000 Euro kosten dürfte, soll noch heuer beginnen. "Mit dieser Erfindung werden wir eine neue Ära in der PV-Technik einleiten", sagte Totter. "PV-Pappeln", die am Berg 340 Hektar Fläche verbrauchen, wären in der Leistungsfähigkeit vergleichbar mit PV-Flächenanlagen im Tal, die dort rund 5000 Hektar Fläche benötigten. Mit solchen Anlagen in der Gebirgsregion würden voraussichtlich rund 20.000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt werden, macht Physiker Kopetz Hoffnung auf eine grüne Zukunft.