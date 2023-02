Viele Jahre florierte die Bau- und Immobilienwirtschaft dank Zinstief und Bauboom, doch jetzt verdunkelt sich der Himmel über der Branche. Die seit August 2022 geltenden strengeren Kreditvergaben, die Anstiege von Kosten und Zinsen lassen Leistbarkeit und Nachfrage spürbar sinken. In der Steiermark kommt ein weiteres heißes Eisen hinzu – die Novelle der Baudichteverordnung, die derzeit in Begutachtung ist. Das Thema ist seit mindestens einem Jahr virulent, seit höchstgerichtliche Urteile für Unsicherheiten in der rechtlichen Auslegung sorgten.