Wer hier seine Waren in Plastik verpackt präsentiert, machte sich immer schon verdächtig, lange, bevor nachhaltige Verpackungen Trend wurden. Die "Biofach" in Nürnberg ist nicht nur globale Bioleitmesse mit 2800 Ausstellern aus 90 Ländern. Seit je her ist sie Jahreshauptversammlung der Essens-Trendsetzer. Zwischen bioveganem Kokos-Cider-Essig und immer neuen Ersatzprodukten wie Pilzkaffee oder veganem "Geselchtem" sind aktuell auch rund 90 Aussteller aus Österreich dabei. Hier is(s)t, was Trend ist.