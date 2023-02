Wer hier seine Waren in Plastik verpackt präsentiert, machte sich immer schon verdächtig, lange, bevor nachhaltige Verpackungen Trend wurden. Die "Biofach" in Nürnberg ist nicht nur globale Bio-Leitmesse mit 2800 Ausstellern aus 90 Ländern. Seit je her ist sie Jahreshauptversammlung der Essens-Trendsetzer. Zwischen bioveganem Kokos-Cider-Essig und immer neuen Ersatzprodukten wie Pilzkaffee oder veganem „Geselchtem“ sind aktuell auch rund 90 Aussteller aus Österreich dabei. Hier is(s)t, was Trend ist.