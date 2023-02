Am kommenden Donnerstag startet die Branche Bau-Holz die Frühjahrslohnrunde. Den Anfang machen die Tischler und Holzgestalter. "Die Ausgangslage ist herausfordernd wie seit Jahrzehnten nicht mehr", so die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) vor Verhandlungsbeginn. Den Firmen gehe es jedenfalls gut, betont die GBH: "Die letzten Jahre waren Rekordjahre für die Wirtschaft. Die Investitionen in den Betrieben sind auf Rekordniveau."

GBH-Bundesvorsitzender und SPÖ-Abgeordneter Josef Muchitsch will jedenfalls Nägel mit Köpfen sehen: "Es ist angerichtet. Es spricht nichts dagegen, mit einem kräftigen Lohnplus die Teuerung auszugleichen. Unsere Beschäftigten erwarten sich spürbar mehr im Geldbörsl, um die finanzielle Belastung durch gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise auszugleichen."

23 Kollektivverträge für rund 250.000 Beschäftigte

Auf einen Prozentsatz will sich die GBH vorab nicht festlegen, stellt aber klar: "Nur so viel, er wird zwischen den Prozentsätzen der Herbstlohnrunde und den Volumenprozent eines Sauvignon Blanc liegen." Zur Verdeutlichung: Die Abschlüsse im Herbst 2022 lagen rund um die acht Prozent, der hier genannte Wein hat einen Alkohol-Prozentsatz von ca. 12,5 Prozent.

Insgesamt verhandelt die Gewerkschaft Bau-Holz 23 Kollektivverträge für rund 250.000 Beschäftigte aus 35 Branchen. Eine Bezahlung unter Kollektivvertrag (KV) ist nicht erlaubt, er gilt auch für Leiharbeiter. Verhandelt werden die Verträge zwischen den Sozialpartnern - auf der einen Seite die Wirtschaftskammer, auf der anderen Seite die Gewerkschaften.