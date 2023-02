Rund 15 Millionen Euro investiert der steirische Medizintechnik-Spezialist Payer unter anderem in den Aufbau einer Fertigung in Malaysia. Eine wichtige Etappe ist geschafft. Vergangene Woche eröffneten Shing Leong Hui, Eigentümer der Payer Group, und Vorstandschef Michael Viet den neuen Standort in Sungai Petani, einer Stadt im Bundesstaat Kedah nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur.