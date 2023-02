Die Preise gingen im Jahresvergleich bei den günstigen Lebens-, Reinigungsmitteln und Drogeriewaren, aber auch bei den ohnehin schon teureren Markenprodukten weiter durch die Decke, meldet die AK am Montag in einer Aussendung. Die Teuerungen gingen quer durch alle erhobenen Super- und Drogeriemärkte – sowohl in den Geschäften als auch in den Online-Shops. Das zeigt ein aktueller AK-Preismonitor bei fünf Online-Shops und zehn Filialgeschäften vom Dezember 2022/Jänner 2023.

AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic in der Aussendung: "Die Teuerungswelle hält an. Etliche Menschen müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Daher landen vermehrt billigere Produkte im Einkaufswagen. Schlimm ist, dass selbst vormals preisgünstige Produkte schon seit längerer Zeit viel mehr kosten." Der AK Preismonitor zeige auch: Preiswerteste Produkte, vor allem Eigenmarken der Geschäfte, sind manchmal in den Geschäften und Online-Shops nicht lieferbar und/oder vorhanden. Konsument:innen können dann nur mehr ein deutlich teureres Markenprodukt kaufen – auch bei den sowieso schon kostspieligeren Markenprodukten gibt es viele Preiserhöhungen.

Auch Lebensmittel wurden um 132,7 Prozent teurer

Um 1,50 Euro gab es das Sonnenblumenöl von Bellasan (pro Liter) bei Hofer im Geschäft im Dezember 2021, im Dezember 2022 war mit dem "besten" Preis um 3,49 Euro pro Liter nur das Sonnenblumenöl von Estermann vorhanden – das ist eine fette Preissteigerung von 132,7 Prozent.

Griffiges Mehl von Clever (ein Kilogramm) hatte Billa im Dezember 2021 um 0,49 Euro, im Dezember 2022 schon um 0,85 Euro – das ist ein griffiges Plus von 73,5 Prozent.

Für den Today-Nagellackentferner verlangte Bipa im Online-Shop im Jänner 2022 pro 100 Milliliter 0,48 Euro. Im Jänner 2023 gab es als "günstigsten" Nagellackentferner nur jenen von Maybelline Express Nails (pro 100 Milliliter) um 5,60 Euro (preiswertere waren nicht erhältlich) – bei einem Plus von 1066,7 Prozent ist echt der "Lack ab".

Die Haarspülung von Aveo kostete 0,25 Euro (pro 100 Milliliter) bei Müller im Online-Shop im Jänner 2022. Im Jänner 2023 kostete die preiswerteste Haarspülung von Aveo im Müller Online-Shop 0,83 Euro (pro 100 Milliliter) – das ist ein Plus von 232 Prozent.

Marken-Lebensmittel - Teuerung bis zu 61 Prozent

Für ein Kilogramm Feinkristallzucker von Wiener Zucker veranschlagte der Interspar Online-Shop im Jänner 2022 noch 0,99 Euro, im Dezember 2022 bereits 1,59 Euro – das ist ein Plus von 60,6 Prozent.

Für das Toastbrot in Scheiben von Ölz verrechnete der Billa Online-Shop im Jänner 2022 noch 3,98 Euro pro Kilogramm, im Dezember 2022 schon 5,98 Euro – das ist ein Plus von 50,3 Prozent.

Marken-Drogeriewaren in den Online-Shops

Die Tempo Taschentücher (300 Stück) hatten im Jänner 2022 im DM Online-Shop einen Preis von 3,15 Euro, im Dezember 2022 von 4,65 Euro – das ist ein Plus von 47,6 Prozent.

Für das Nivea Pflegebad Creme Soft (750 Milliliter) verlangte der Müller-Online-Shop im Jänner 2022 noch 2,95 Euro, im Dezember 2022 schon 3,95 Euro – das ist ein Plus von 33,9 Prozent.

Welche Waren wo um wie viel teurer wurden:



Preiswerteste Drogeriewaren (Online-Shops)

Bipa Jänner 2022 bis Jänner 2023 31 um 68,6 % teurer

DM Jänner 2022 bis Jänner 2023 32 um 6,3 % teurer

Müller Jänner 2022 bis Jänner 2023 32 um 21,5 % teurer

Preiswerteste Drogeriewaren (Geschäfte)

Bipa Jänner 2022 bis Jänner 2023 32 um 37,7 % teurer

DM Jänner 2022 bis Jänner 2023 32 um 20,6 % teurer

Müller Jänner 2022 bis Jänner 2023 32 um 19,5 % teurer

Preiswerteste Lebens-, Reinigungsmittel (Geschäfte)

Hofer Dezember 2021 bis Dezember 2022 40 um 39,0 % teurer

Lidl Dezember 2021 bis Dezember 2022 40 um 35,6 % teurer

Penny Dezember 2021 bis Dezember 2022 40 um 36,0 % teurer

Spar Dezember 2021 bis Dezember 2022 40 um 32,6 % teurer

Billa Dezember 2021 bis Dezember 2022 40 um 36,0 % teurer

Billa Plus Dezember 2021 bis Dezember 2022 40 um 34,2 % teurer

Interspar Dezember 2021 bis Dezember 2022 40 um 27,9 % teurer

Marken-Drogeriewaren (Online-Shops)

Müller Jänner 2022 bis Dezember 2022 70 um 3,8 % teurer

Bipa Jänner 2022 bis Dezember 2022 89 um 9,1 % teurer

DM Jänner 2022 bis Dezember 2022 103 um 7,4 % teurer

Billa Jänner 2022 bis Dezember 2022 54 um 13,7 % teurer

Interspar Jänner 2022 bis Dezember 2022 81 um 9,5 % teurer

Marken-Lebensmittel (Online-Shops)