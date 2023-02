20 Prozent Eigenmittel, maximal 35 Jahre Kreditlaufzeit und eine monatliche Rückzahlung von höchstens 40 Prozent der Haushaltseinkünfte. Mit diesen Eckpfeilern für neue Wohnkredite ab August 2022 will die Finanzmarktaufsicht (FMA) einer drohenden Überhitzung des Immobilienmarktes in Österreich gegensteuern. Doch Kritiker sehen sich bestätigt, dass diese Regeln den Markt nicht schützen, sondern abwürgen würden. „Die Erfahrungen nach rund einem halben Jahr zeigen, dass die Anzahl der Darlehen um 50 bis 70 Prozent eingebrochen sind“, sagt Gerald Gollenz, Obmann des Immobilien-Fachverbandes in der WKO. Die Chance, Eigentum zu erwerben, werde erheblich eingeschränkt. Die in den letzten Jahren massiv gestiegenen Preise führen etwa dazu, dass viele Kaufinteressierte die Eigenmittelquote nicht erfüllen können. Dazu steigen die Kreditzinsen wieder an - und auch die Baukosten.

Besonders kritisch sieht Arno Wimmer, Sprecher der Immobilienmakler, die Situation bei Zwischenfinanzierungen. Eine neue, größere Wohnung könne erst angeschafft werden, wenn die alte bereits verkauft ist. Das Dilemma führe dazu, dass alternativ mit deutschen Banken finanziert werde, die nicht an die FMA-Richtlinien gebunden sind.

"Arbeitsplätze bedroht"

Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz, Josef Muchitsch, forderte am Freitag eine Abkehr von den strengen Vergaberegeln. Denn sie treffen nicht nur Familien, die Eigentum erwerben wollen, sondern auch die Baubranche. Ein Einbruch der Baukonjunktur ab Sommer 2023 sei vorprogrammiert, so Muchitsch. „Arbeitsplätze in Produktionsfirmen und im Baugewerbe werden jetzt schon reduziert. Ich appelliere an die FMA, die Bremse bei den Kreditkriterien zu lockern.“

Der Appell richtet sich konkret an das Finanzmarktstabilitätsgremium, das am heutigen Montag eine entscheidende Sitzung abhält. Daran beteiligt sind das Finanzministerium, die Nationalbank (OeNB), die FMA und der Fiskalrat. Von der FMA gab es zuletzt immerhin Signale, dass man sich bei der Zwischenfinanzierung eine 70-prozentige Anrechnung der Immobilie vorstellen könne, die zum Verkauf stehe. Der Verkauf nimmt in der Regel ja mehrere Monate in Anspruch.