Der seit 2022 neue Casinos-Austria-Chef Erwin van Lambaart ist zum neuen Vorsitzenden der European Casino Association (ECA), einem Dachverband europäischer Casinobetreiber, bestellt worden. Die Entscheidung sei einstimmig getroffen worden und auf der jährlichen Generalversammlung im Rahmen der Glücksspielmesse ICE in London bekannt gegeben worden, teilten die Casinos Austria am Mittwoch mit. Van Lambaart folgte dem Schweden Per Jaldung nach, der acht Jahre an der Spitze der ECA stand.

Nach langjährigen Tätigkeiten in Unternehmen der Tourismus- und der Eventbranche übernahm Erwin van Lambaart 2016 den Vorstandsvorsitz der Holland Casinos NV. Er etablierte das staatliche niederländische Unternehmen innerhalb weniger Jahre als modernen, innovativen Casinobetreiber mit hohem Entertainmentfaktor und gesundem wirtschaftlichen Fundament. 2022 wechselte er nach Österreich, wo er seit April als Generaldirektor für Casinos Austria und als Vorstandvorsitzender für die Österreichischen Lotterien verantwortlich ist.

Van Lambaart sieht die Glücksspielbranche im Umbruch und sie müsse sich auf Veränderungen einstellen.