Masdar, auch bekannt als Abu Dhabi Future Energy Company, eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich saubere Energie, und Verbund unterzeichneten eine Absichtserklärung anlässlich der Nachhaltigkeitswoche 2023 in Abu Dhabi. Die beiden Unternehmen werden bei der Entwicklung von Verfahren zur Erzeugung und zum Export von grünem Wasserstoff nach Mitteleuropa, insbesondere Österreich und Süddeutschland, zusammenarbeiten.

Mohamed Jameel Ramahi, CEO Masdar, erklärte: "Masdar leistet seit Langem Pionierarbeit für grünen Wasserstoff als Energiequelle der Zukunft – das ist der Beginn der Energiezukunft. Wir sind fest entschlossen, unseren Geschäftsbereich für grünen Wasserstoff weiterzuentwickeln, da wir der Meinung sind, dass er eine tragende Rolle für die weltweite Energiewende spielen wird." Im Vorjahr verkündete Masdar die Einrichtung seines neuen Geschäftsbereichs für grünen Wasserstoff, mit dem Ziel, bis 2030 jährlich eine Million Tonnen grünen Wasserstoff zu erzeugen.

Bedarf auf 30 Millionen Tonnen geschätzt

Bei grünem Wasserstoff handelt es sich in der Regel um Wasserstoff, der durch Wasserelektrolyse mit erneuerbarem Strom hergestellt wird. Da die Einsatzmöglichkeiten sehr vielfältig sind, wird die weltweite Nachfrage nach grünem Wasserstoff bis 2030 auf jährlich 30 Millionen Tonnen geschätzt.

"Grüner Wasserstoff wird die Spielregeln für ein nachhaltiges Energiesystem verändern und uns einen Schritt näher an die Klimaneutralität bringen. Als ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energie arbeitet Verbund an der Entwicklung und Ausweitung der örtlichen Wasserstofferzeugung sowie an langfristigen Import-Lösungen", betont Verbund-CEO Michael Strugl.