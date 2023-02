Gemessen am Jahresumsatz ist die ams Osram AG der zweitgrößte Konzern mit Sitz in der Steiermark. Der von Premstätten aus gelenkte Sensor- und Leuchtenspezialist ist gegenwärtig mit kräftigen Turbulenzen konfrontiert. Wie berichtet, wurde erst in der Vorwoche überraschend der Wechsel an der Unternehmensspitze kommuniziert: Ende März folgt Aldo Kamper, Vorstandschef des deutschen Autozulieferers Leoni, auf Alexander Everke.

Über die Hintergründe des Wechsels, Everke stand sieben Jahre an der Spitze und galt als einer der Architekten der milliardenschweren Osram-Übernahme, wurde viel spekuliert. Zumal sein Vertrag erst 2021 für weitere drei Jahre verlängert worden war – und im Frühjahr auch Finanzvorstand Ingo Bank ams Osram verlassen wird.

Die am Dienstag präsentierte letzte Jahresbilanz von Everke fiel äußerst durchwachsen aus. Der Ausblick für das laufende erste Halbjahr ebenfalls.

Nettoverlust nach Abschreibungen und Wertberichtigung

Der Umsatz des in Zürich börsennotierten Unternehmens ging im abgelaufenen Geschäftsjahr – im Vergleich zum Jahr davor – um vier Prozent auf 4,82 Milliarden Euro zurück, der bereinigte Gewinn hat sich von 272 Millionen auf 124 Millionen Euro mehr als halbiert. Unter dem Strich stand sogar ein Nettoverlust von 444 Millionen Euro, dafür sorgten vor allem Wertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Produktionskapazitäten im Sommer (in Höhe von 335 Millionen Euro).

Everke verwies mit Blick auf den Geschäftsverlauf 2022 auf Ungleichgewichte in den Lieferketten der Autoindustrie, die gedämpfte Nachfrage von Konsumentinnen und Konsumenten, die volatile Entwicklung in China und die Inflation. Das Verbraucher- und Industriegeschäft spüre schwache Smartphone-Absätze. Auch für Jahresbeginn stellt sich ams Osram auf einen Dämpfer ein. "Wir sehen derzeit Merkmale einer Marktkorrektur und erwarten, dass die derzeitige Konjunktur- und Branchensituation im ersten Halbjahr 2023 anhalten wird", heißt es in einer Mitteilung.

An der Börse sorgten die Zahlen für einen Kurssturz. Die Aktie knickte bis Dienstagabend um satte 17,31 Prozent ein, nachdem sich der Kurs seit Jahresbeginn an sich deutlich positiv entwickelt hatte. Über ein Jahr gesehen, ergibt sich dennoch ein Kursverlust von mehr als 48 Prozent, über fünf Jahre sogar von gut 92 Prozent.

Neue Technologie als Lichtblick

Als Lichtblick dient perspektivisch das Geschäft mit der sogenannten "MicroLED"-Technologie für die nächste Generation hochauflösender Bildschirme etwa von Smartphones oder Computer-Uhren. So wurde mitgeteilt, dass ams Osram künftig Anlagen des Hightech-Maschinenbauers Aixtron für die Produktion von MicroLED nutzen will. Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, dass Apple – seit jeher sehr wichtiger Kunde – hier auf das Know-how von ams Osram setzen dürfte.