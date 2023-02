Die A1 Telekom Austria wird aufgeteilt. Das wurde am Montag spruchreif, nachdem sich die beiden Haupteigentümer – die Republik Österreich über die ÖBAG und der mexikanische Telekom-Konzern America Movil – über eine Verlängerung des Syndikatsvertrags bis 2033 verständigten. Der im Vorfeld mancherorts befürchtete Ausverkauf von kritischer Infrastruktur bleibt aber aus. Rund 12.000 Mobilfunktürme, die A1 in Österreich, Ost- und Südeuropa betreibt, werden in eine neue Infrastruktur-Gesellschaft ausgegliedert.