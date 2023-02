„Das fehlt noch in Graz, das probieren wir jetzt“ – der Gedanke, ein eigenes Spezialitätengeschäft für aromatisierte Zuckermandeln zu eröffnen, kam bei Manuela Luzzi und Antonella Salvati bereits 2020 auf. Doch dann kam die Pandemie. Nach der Devise, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, und im festen Glauben an ihre Geschäftsidee haben die beiden vor Kurzem „La dolce Mandel“ in der Grazer Innenstadt (Herrengasse/Glockenspiel Durchgang) eröffnet.