Getrieben von Gewinnen in Russland sowie von Steigerungen der operativen Erträge hat die börsennotierte Raiffeisen Bank International (RBI) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 deutlich mehr Gewinn gemacht. Unterm Strich erwirtschaftete die Bank ein Konzernergebnis von 3,6 Milliarden Euro, nach rund 1,4 Milliarden Euro im Jahr davor. Ohne das Geschäft in Russland, Weißrussland und ohne den Erlös aus dem Verkauf der Bulgarien-Einheit stand das Konzernergebnis bei 982 Millionen Euro.

Das entspricht im Vergleich zum Jahr davor dennoch einem klaren Plus von 35 Prozent, teilte die Bank am Dienstagabend mit. "Dieses Ergebnis zeigt, dass die RBI nach wie vor konzernweit hohe Gewinne erwirtschaftet. Die Profitabilität des Geschäfts in Österreich sowie in den Regionen Zentraleuropa und Südosteuropa ist weiterhin robust", so CEO Johann Strobl laut Aussendung.

Kräftig gestiegener Zinsüberschuss

Operativ verzeichnete die Bank sowohl mit als auch ohne Russland-Geschäft deutliche Zugewinne. Inklusive Russland und Weißrussland legte der Zinsüberschuss von 3,3 Milliarden auf 5,1 Milliarden Euro zu, der Provisionsüberschuss stieg von knapp 2 Mrd. auf 3,9 Milliarden Euro an. Ohne die beiden Länder lag der Zinsüberschuss dank höherer Zinsen und Volumina bei 3,4 Milliarden Euro (plus 37 Prozent zum Vorjahr) und der Provisionsüberschuss stieg auf 1,7 Milliarden Euro (plus 16 Prozent).

Das Kundenkreditgeschäft wuchs ohne Russland und Weißrussland um sechs Prozent. Es wurden insgesamt Risikokosten in Höhe von 949 Millionen Euro zurückgelegt, 490 Millionen Euro davon in Russland und Weißrussland.

Dividende von 0,8 Euro je Aktie vorgeschlagen

Von den starken Zahlen sollen auch die Aktionäre profitieren. Das RBI-Management schlägt eine Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie vor. Wann über die Dividende entschieden wird, ist aber noch offen. Auf der kommenden Hauptversammlung am 30. März 2023 werde voraussichtlich keine Entscheidung fallen, der Zeitpunkt der Beschlussfassung sei von den "Kapitalquoten und den fortdauernden strategischen Überlegungen" abhängig.

Entscheidung zu Russland-Geschäft ausständig

Ebenfalls ausständig ist eine Entscheidung der RBI zu ihrem Russland-Geschäft. "In den vergangenen elf Monaten hat der RBI-Konzern seine Bewertung aller strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank in Russland vorangetrieben, einschließlich eines sorgfältig durchgeführten Exits", so der Bankchef. "Als wir diese Bewertung ankündigt haben, sind wir davon ausgegangen, dass dieser Prozess Zeit in Anspruch nehmen wird", heißt es weiter. Sollte das Russland-Geschäft komplett abgeschrieben werden müssen, läge die Kapitalquote mit 14 Prozent aber immer noch deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen, heißt es von der Bank.