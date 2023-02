So mancher Weltkonzern hat Russland nach dessen Angriff auf die Ukraine fluchtartig verlassen, etwa McDonald's und Ikea. Viel mehr Betriebe aber blieben im früheren Hoffnungsmarkt. Zwei Drittel der österreichischen Firmen sind laut Kyiv School of Economics weiter dort aktiv. Nur drei von 64 genannten Firmen haben den russischen Markt verlassen, neun kündigten den Ausstieg an, 42 wollten bleiben. Österreichische Betriebe seien damit deutlich loyaler zu Russland als jene anderer Staaten, heißt es.