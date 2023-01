Die Aktien von Raiffeisen Bank International (RBI) sind am Montag im Frühhandel an der Wiener Börse unter Druck geraten. Kurz nach Sitzungsbeginn mussten die Titel ein Minus von 4,0 Prozent auf 16,31 Euro hinnehmen. Bis 11:30 lag das Minus dann bereits bei knapp 6,2 Prozent.

Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die RBI betonte, dass die "Leasing" keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden, wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.