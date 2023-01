Das als bieder belächelte Bausparen ist zurück – und wie: 45 Prozent mehr Verträge in der Steiermark und 115 Prozent mehr in Kärnten errechnete Alexander Knezevic, Verkaufsvorstand von Wüstenrot. Das liege an der Zinswende, aber auch daran, dass Bausparen „der sichere Weg zu den eigenen vier Wänden“ sei. Bei Wüstenrot beträgt der Zinssatz in den ersten zwölf Monaten 3 Prozent, danach wird der Sparbetrag (maximal 1200 Euro pro Jahr) variabel verzinst – mit mindestens 0,1 Prozent, maximal 4 Prozent.

Die Raiffeisen-Bausparkasse bietet 3,25 Prozent im ersten Jahr, danach marktkonforme Verzinsung. Wer gerne weiß, was er bekommt, wählt den Tarif „Relax Bausparen“, hier gilt ein Fixzinssatz von 2,75 Prozent für sechs Jahre.

Bis zu 18 Euro jährlich Bausparprämie

Bei der s-Bausparkasse der Sparkassen beträgt der Fixzinssatz im ersten Jahr 3 Prozent, für die weiteren fünf Jahren gilt entweder ein Fixzinssatz von 1,5 Prozent (s Plan) oder ein variabler Zinssatz zwischen 0,1 und 4,25 Prozent (s Flex, 2023 wären es 1,3 Prozent).

Die Bausparprämie beträgt jeweils 1,5 Prozent vom Einzahlungsbetrag, maximal 18 Euro pro Jahr. „Verglichen mit den Vorjahreswerten haben sich die Abschlüsse teilweise verdoppelt“, berichtet die Sprecherin der Erste Bank, Monika Gröger.