Europaweit gibt es kaum ein Land mit so vielen Lebensmittelmärkten wie in Österreich. Diese Dichte hat mit dem hoch konzentrierten Markt zu tun, die vier größten Mitbewerber - Spar, Rewe (Billa, Billa plus, Penny, Bipa, Adeg), Hofer und Lidl - bespielen klar mehr als 90 Prozent der Verkaufsfläche.