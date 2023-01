Das Jahr des 100. Gründungsjubiläums brachte dem Grazer Messtechnikspezialisten Anton Paar, dessen Wurzeln ins Jahr 1922 zurückreichen, einen neuen Rekordumsatz, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Mit 547,6 Millionen Euro steigerte das Unternehmen den Umsatz um 17,3 Prozent, erstmals in der Firmenhistorie konnte bei den Erlösen damit die Marke von mehr als einer halben Milliarde Euro geknackt werden. "Natürlich sind wir stolz, dass wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses tolle Ergebnis erzielen konnten", betont Geschäftsführer Friedrich Santner. "Wir werden auch weiterhin an unserem Konzept festhalten, die Gewinne nachhaltig, sinnvoll und sinnstiftend in das Unternehmen zu investieren."

Zahl der Vertriebstöchter wächst weiter

Gewachsen ist auch das internationale Netz von Anton Paar. Mit neuen Standorten in den Niederlanden und auf den Philippinen sollen die Kundenbeziehungen weiter gestärkt werden. "Man wird nicht vom Schreibtisch aus erfolgreich. Wir wollen raus in die Welt und zu den Kundinnen und Kunden, um dort vor Ort die bestmögliche Verkaufs- und Serviceleistungen anbieten zu können", unterstreicht Santner. Der direkte Austausch mit den Kundinnen und Kunden sei "extrem wichtig". Anton Paar konnte demnach seine Position als Weltmarktführer in den Bereichen der Dichte-, Konzentrations- und CO₂-Messung sowie in der Rheometrie weiter stärken.

Auf Mitarbeitersuche

Anton Paar ist mit mittlerweile 35 Vertriebstöchtern in 110 Ländern operativ tätig und beschäftigt mehr als 3900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service. Die Zahl der Beschäftigten soll weiter steigen. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums sei man "auf der Suche nach zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – nicht nur bei den neuen Vertriebstöchtern, sondern weltweit und ganz besonders am Hauptstandort in Graz", wird betont.