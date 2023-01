In kaum einer Branche gibt es derlei regen Wettbewerb wie im Mobilfunk. Dieser wiederum führte in den vergangenen Jahren vielerorts zu starren, in Österreich teils sogar sinkenden, Preisen. Niemand wollte in die Offensive gehen, zu groß schien die Angst vor dem Verlust der Kundschaft. Jetzt vernimmt man aber wieder Bewegung in der Branche. In Deutschland etwa preschte O2 als erster Anbieter vor und verlautbarte zu Wochenbeginn, die Mobilfunkpreise für Neukunden im Frühjahr um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Die Telekom und Vodafone könnten bald nachziehen. Verwiesen wird auf nötige und teure Investitionen in den Netzausbau. Dieser sei wichtig, da der Verkehr auf den Datenautobahnen weiter zunehme.