Aus für geblockte Altersteilzeit: So wird das Modell derzeit genutzt

Mit Grafik. Nur knapp 8500 von derzeit insgesamt 36.000 Beziehern der Altersteilzeit in Österreich haben die geblockte Variante in Anspruch genommen. Frauen nehmen sie mehr als doppelt so oft in Anspruch wie Männer.