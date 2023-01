Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von 1,3 Gigawatt sind im Vorjahr in Österreich installiert worden. Bereits im Jahr davor hatte sich die neu installierte Leistung gegenüber 2020 auf 740 Megawatt Peak verdoppelt. Die Förderungen lagen 2022 laut Energieministerin Leonore Gewessler bei rund 395 Millionen Euro – heuer sollen es 600 Millionen Euro sein, wie im Rahmen der Regierungsklausur bekannt gegeben wurde. Rund um die Förderungen hat sich im Vorjahr bei vielen Antragstellern auch Frust aufgestaut, wie zahlreiche Zuschriften an die Kleine Zeitung belegen: Die Förder-Calls erlebten jeweils einen enormen Ansturm und wurden vielfach als bürokratisch und vor allem langwierig kritisiert. Die „Tickets“ für die Förderanträge waren in der Regel binnen kürzester Zeit vergeben.