Die Reduktion von Lebensmittelabfällen ist eine wichtige Maßnahme gegen die Klimakrise. Die App "Too Good To Go" wurde entwickelt, um Betriebe, die Lebensmittel vor der Tonne bewahren wollen, mit Nutzerinnen und Nutzern der App, die einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten und dabei Geld sparen wollen, zu verbinden. Über 1,5 Millionen Mal wurde die App in Österreich bereits heruntergeladen. Seit März 2022 und dem Beginn der Inflation ist zudem ein aktiveres Nutzungsverhalten von plus 20 Prozent festzustellen.

"Neu registrierte Userinnen und User retten deutlich schneller ihr erstes Überraschungssackerl und bereits bestehende App-Nutzerinnen und -Nutzer kaufen mehr und öfter", erklärt Georg Strasser, Country Director von "Too Good To Go Österreich". Die steigende Inflation sei neben Klimaschutz ein weiterer Beweggrund für die App-Nutzung. Denn mit einem geretteten, sogenannten Überraschungssackerl – also Sackerln mit Essen, das noch gut ist, aber nicht mehr verkauft werden kann – sichern sich App-Nutzerinnen und -Nutzer Lebensmittel zu einem Drittel des Originalpreises.

Zuwachs bei Partnerbetrieben

Insgesamt 5,5 Millionen Überraschungssackerln wurden in Österreich mit der App verkauft. Alleine im Jahr 2022 konnten 3,6 Millionen Portionen vor der Tonne bewahrt werden – das entspricht einem Wachstum von 150 Prozent. Aktuell nutzen mehr als 6000 Betriebe in ganz Österreich das Angebot von "Too Good To Go", das ist ein Zuwachs von 50 Prozent innerhalb eines Jahres. 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern retten täglich überschüssiges Essen vor der Verschwendung.