Das Jahr 2022 wird unter anderem als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Anwendungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz in den Massenmarkt eindringen. ChatGPT erschafft aus dem Nichts Texte und Midjourney erschafft mit einigen Stichworten innerhalb einer Minute Grafiken und Bilder, mit denen sich sogar ganze künstlich erschaffenen Videosequenzen generieren lassen.