Mit den Schnellschätzungen der Inflation legte die Statistik Austria im gerade abgelaufenen Jahr meist eine Punktlandung hin, nur drei Mal korrigierte die detaillierte Berechnung den Schätzwert geringfügig. Die letzte Schnellschätzung für 2022 wurde von der Statistik am Mittwoch publiziert: Demnach war die Teuerungsrate im Dezember in Österreich mit 10,2 Prozent den vierten Monat in Folge zweistellig, bremste sich aber im Vergleich zu November (10,6), Oktober (11,0) und September (10,5) ein wenig ein.