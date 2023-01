Auch wenn „Ausnahmejahre mittlerweile zur Regel geworden sind“, wie es Martin Hagleitner ausdrückt, „ist auch das abgelaufene Geschäftsjahr trotz aller Widrigkeiten gut gelaufen“. Der Vorstandschef der Austria Email AG mit Hauptsitz in Knittelfeld blickt für 2022 auf ein Umsatzwachstum von rund 30 Prozent zurück. Im Jahr davor, 2021, konnte der Spezialist für Speicher-, Warmwasser- und Heizungstechnik mit einem Rekordumsatz von rund 107 Millionen Euro auf der Erlösseite erstmals einen dreistelligen Millionenwert erreichen. „Auch für das soeben angelaufene Jahr 2023 rechnen wir mit einem Plus von bis zu 30 Prozent.“ Pandemie, brüchige Lieferketten, Energiekostenkrise und der Krieg in der Ukraine – „die Herausforderungen sind groß, ich sehe gesamtwirtschaftlich aber dennoch Gründe für vorsichtige Zuversicht“, sagt Hagleitner. Er rechne nicht mit einer tiefen Rezession, „die gegenwärtige Abkühlung ist auch unvermeidbar, um die Inflation einzudämmen“.