ÖGB-Präsident: „Der Markt hat sich als Erster geschlichen“

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian will Banken zu Hilfen für in Not geratene Kreditnehmer verpflichten. Teile des Handels hätten Inflation ausgenützt. Kritik von FSG-Chef Muchitsch an Doskozil versteht er.