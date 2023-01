Seit über 20 Jahren führt Udo Petschnig das Autohaus Petschnig in Villach. Der Kfz-Meister fiel nun aus allen Wolken, als er die Vorschreibung der Kelag für den Erdgasliefervertrag erhielt. Denn diese sah einen monatlichen Teilzahlungsbetrag von 8209 Euro vor. „Das ist ein Wahnsinn für einen Betrieb in meiner Größe mit nur acht Mitarbeitern“, sagt der Unternehmer. Denn er betreibe keine Geräte wie eine Lackieranlage mit Gas, sondern verwende es lediglich fürs Heizen. „Fünf Monate im Jahr brauche ich das Gas für neun Heizkörper, zwei Gebläse im Schauraum und weitere zwei Gebläse in der Werkstatt“, sagt Petschnig. Bei seinem bisherigen Anbieter hat er im Monat rund 700 Euro gezahlt.