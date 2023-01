Der deutsche Handelskonzern Rewe will im angelaufenen Jahr 2023 460 Millionen Euro in Österreich investieren. Das Geld soll vor allem in die Modernisierung des Filialnetzes, Energieeinsparungen und alles rund um Thema Tierwohl fließen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Über 100 Neu- und Umbauten von Filialen seien geplant. In Österreich ist Rewe mit Billa, Billa Plus, Penny, Adeg und Bipa sowie Rewe Austria Touristik vertreten und beschäftigt 45.000 Mitarbeiter.

Ein ähnlich hohes Investment plane das Unternehmen für Billa CEE und Penny International in Bulgarien, der Slowakei, Tschechien, Rumänien, Italien, Ungarn sowie für IKI in Litauen. Außerhalb Österreichs sollten rund 200 Märkte neu eröffnet oder modernisiert werden, so Rewe.