Die Tage der Gratis-Retouren scheinen gezählt. Immer mehr Online-Händler wie etwa die spanische Modekette Zara verlangen zumindest ein paar Euro für das Retourenpaket. Der schwedische Textilriese H&M bietet nur mehr für Member oder Plus Member, also registrierte (Stamm-)Kunden, eine kostenlose Rücksendung der bestellten Kleidungsstücke an. Es gibt zwar noch etliche international erfolgreiche Online-Händler wie Amazon oder Zalando, die an der Gratis-Retoure festhalten, nichtsdestotrotz prognostizieren in Deutschland Experten des Bundesverbandes für E-Commerce und Versandhandel mittlerweile ein generelles Ende der kostenlosen Rücksendungen. Denn die hohen Transport- und Verpackungskosten würden den Gewinn empfindlich schmälern.

Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und Global 2000 kritisieren die kostenlosen Retouren schon lange. Denn laut einer Schätzung von Greenpeace landen in Österreich pro Jahr 1,31 Millionen Retourenpakete mit Kleidung und 120.000 Pakete mit Elektroartikeln im Müll. Damit soll bald Schluss sein, denn bereits Ende November hat Klimaministerin Leonore Gewessler ein Vernichtungsverbot für neu- und neuwertige Waren angekündigt.

"Geldvernichtungsaktion"

Auf wenig Begeisterung stößt dieser Vorstoß jedoch bei den heimischen Unternehmen. "In Österreich gibt es keinen Online-Händler, der im großen Stil Waren entsorgt. Das wäre eine Geldvernichtungsaktion, die sich keiner leisten kann", sagt Martin Sonntag, Obmann des Bundesgremiums des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels in Österreich. Nur internationale Konzerne, die nach Österreich liefern, könnten die Zerstörung vielleicht in Kauf nehmen. Diese machen derzeit den Löwenanteil aus. Denn wie eine Marktanalyse von RegioData Research aus dem Vorjahr zeigt, flossen mehr als 70 Prozent der 10,5 Milliarden Euro, die die Österreicher 2020 in Online-Shops ausgegeben haben, an die ausländische Konkurrenz. Ein nationales Vernichtungsverbot sei also nicht zielführend, meint der Branchenobmann. Genauso wenig kann er einem Verbot für kostenlose Retouren etwas abgewinnen. "Da gibt es immer wieder Umgehungsstrategien wie Rabatte", sagt Sonntag.

Ganz zu verhindern seien Retouren nicht. "Aber ein Unternehmer tut im eigenen wirtschaftlichen Interesse viel, um die Retouren unter anderem mit genauer Produkt- und Größenbeschreibung im Griff zu halten", betont der Branchenobmann. Bei Elektronik dürfe die Retourenquote ein Prozent nicht überschreiten, im Textilbereich sei ein Wert unter 30 Prozent anzustreben.

Schutz vor Amazon

Kaum eine Rolle spielen Retouren beim Online-Buchhandel, wie Helmut Zechner von der Buchhandlung Heyn und stellvertretender Obmann der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft in Kärnten, sagt. Aufgrund von digitalen Leseproben seien Fehlkäufe der Kunden Einzelfälle. Beschädigungen beim Transport seien der häufigste Grund, warum ein Buch zurückgeschickt werde. 38 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet der Buchhändler mittlerweile online. Versandkosten seien derzeit seinen Kunden gegenüber nicht zu argumentieren. Allerdings hält er für spannend, dass Frankreich ein Gesetz verabschiedet hat, das Mindestversandkosten für den Onlinekauf von Büchern vorschreibt und derzeit von der EU geprüft wird. Hintergrund des Gesetzes ist der Versuch, lokale Buchgeschäfte vor Online-Händlern wie Amazon zu schützen. Zechner könnte sich auch eine Umweltabgabe als Teil der Mindestversandkosten vorstellen.