Countdown zur Bescherung. Ein Drittel der Österreicher kauft Geschenke in der letzten Woche vor Weihnachten, auch am 24. Dezember besteht dafür noch die Möglichkeit. Der Handel hält die Geschäfte vielerorts bis 13 Uhr offen, Naturblumen und Süßwarengeschäfte dürfen bis 18 Uhr geöffnet haben, Christbäume gibt es sogar bis 20 Uhr.

Wichtig ist für viele Menschen am Heiligen Abend der Lebensmittelhandel. Die Supermarktketten Spar und Billa sperren zumeist um 6:30 Uhr auf und halten bis 13 Uhr offen (Ausnahmen bestätigen die Regel). Bei den Diskontern Hofer und Lidl kann von 7 bis 13 Uhr eingekauft werden, Penny öffnet um 7:15 Uhr.

Auch Drogerien haben bis 13 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten bei dm, Bipa und Müller variieren je nach Standort, viele öffnen um 8 Uhr.

Tankstellen, Apotheken, Post

Tankstellen haben am 24. Dezember genauso lange offen wie an anderen Feiertagen oder Sonntagen. 24-Stunden-Tankstellen haben auch über Weihnachten rund um die Uhr geöffnet. Hier geht es zum Spritpreisrechner bzw. Tankstellenfinder.

Wer vor den Feiertagen noch Medikamente braucht, sollte diese bis 12:00 Uhr besorgen, dann sperren die Apotheken nämlich zu. Nach 12 Uhr gelten die Bereitschafts- und Notdienste. Auch einen Apothekenfinder gibt es.

Die Filialen der Post haben am 24. Dezember geschlossen, es gibt aber wenige Ausnahmen. Jene beim Hauptbahnhof Graz (Europaplatz) oder am Südbahngürtel in Klagenfurt zum Beispiel sperren von 9 bis 12 Uhr auf. Die Öffnungszeiten der Abholstationen erfragt man am besten über den Standortfinder der Post.

Öffnungszeiten am Christ- und Stefanitag

Am 25. und 26. Dezember gelten für den Lebensmitteleinzelhandel die Sonderöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Lebensmittelmärkte an großen Bahnhöfen und Flughäfen dürfen aufsperren, das ist aber nicht überall der Fall. In Graz zum Beispiel hat am Christtag der Spar am Flughafen offen, jener am Hauptbahnhof hingegen hat zu und öffnet am Stefanitag wieder. Die genauen Zeiten der Standorte lassen sich hier abfragen. Eine weitere Möglichkeit an Sonn- und Feiertagen sind Tankstellenshops sowie unbemannte Automaten.