Mehrwertsteuer und dann noch einmal zehn Prozent oder mehr Trinkgeld, die automatisch auf der Rechnung stehen - in den USA und in Großbritannien ist dieses Trinkgeldmodell üblich und, wie berichtet, erreicht es nun auch Österreich. Denn die Falkensteiner-Hotelgruppe führt in einem Pilotversuch ein - freiwilliges - Trinkgeld von zehn Euro pro Tag und Zimmer ein, das automatisch auf der Zimmerrechnung steht. Allerdings kann es der Gast ablehnen oder auch, wenn er besonders zufrieden war, mehr geben.