Die Pensionierungswelle der „Babyboomer“-Generation hat auch die Wiener Linien erfasst. Um den Bedarf an Fachkräften zu decken, investiert das Unternehmen zusammen mit der Stadt Wien in einen neuen Lehrlingscampus in Simmering. 22 Millionen Euro wird er kosten und ab Herbst 2023 bis zu 480 Nachwuchskräften eine moderne Ausbildungsstätte bieten.