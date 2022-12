Von "Tipping Culture" spricht man in den USA, wo Trinkgelder kein nettes Extra, sondern eine Säule des Geschäftsmodells und ein Teil des Lohnes sind. Auf der Rechung wird dort selbstverständlich - so wie in unseren Breiten die Mehrwertsteuer - das Trinkgeld ausgewiesen. Automatisch. Gerade haben die amerikanischen Kreuzfahrtiresen Carnival und NCL das (fixe) Trinkgeld erhöht. Das Servicepersonal könnte sich den Job vielfach gar nicht leisten, bekäme es nur den bloßen Stundenlohn.