Der 1956 geborene Klagenfurter promovierte sub auspiciis Jus an der Uni Graz, wurde mit nur 32 Jahren Vorstandsvorsitzender Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Kärnten, 2009 Berufung CEO der Raiffeisen Versicherung. Seit 2016 ist Klaus Pekarek Mitglied des Vorstandes der Uniqa Österreich. Jetzt geht der zweifache Vater, der jetzt in Wien lebt, in Pension. Seine Funktion übernimmt Sabine Pfeffer. Ab April 2023 wird die 50-Jährige zuständig für die Marke Raiffeisen Versicherung sein. Die Diplombetriebswirtin, die auch einen Master in Legal Studies sowie den Universitätslehrgang Versicherungswirtschaft an der WU Executive Academy abgeschlossen hat, besitzt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Versicherungsbranche. Zuletzt hat sie den Verwaltungsbereich Personenversicherung bei der Wiener Städtischen Versicherung geleitet.