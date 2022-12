Das IHS-Kuratorium hat beschlossen, mit dem renommierten Ökonomen Holger Bonin Verhandlungen über die Neubesetzung der wissenschaftlichen Leitung am Institut für Höhere Studien (IHS) aufzunehmen, wird am Dienstag mitgeteilt.

Holger Bonin ist aktuell Forschungsdirektor des IZA (Institute of Labour Economics) in Bonn und lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Universität Kassel.

Lang andauernde Chefsuche

Das IHS suchte seit dem Rücktritt des nunmehrigen Arbeitsministers Martin Kocher im Jänner 2021 nach einem Nachfolger. Seither kamen mehrere Kandidaten als Nachfolger infrage, allen voran der deutsche Ökonom Lars Feld, der jedoch kurz vor seinem Antritt absagte, weil es Unklarheiten bei der Finanzierung des Institutes gab.

Derzeit wird die Wirtschaftsforschungseinrichtung interimistisch von Klaus Neusser geführt, nachdem zuerst Feld und später Guntram Wolff abgesagt hatten.