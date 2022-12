Bis zu 1,3 Millionen Pakete führt die Post an einzelnen Tagen im Dezember aus, mehr als doppelt so viele wie an einem Tag außerhalb der Weihnachtszeit. Um so große Mengen zu bewältigen, erhöht das Unternehmen einerseits die Kapazitäten in den Logistikzentren. Andererseits wird hinter den Kulissen eifrig an Effizienzsteigerungen gearbeitet. Einer der wichtigsten Partner auf diesem Gebiet ist das Institut für Logistik der TU Graz.