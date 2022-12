Eva Tatschl-Unterberger wurde zur Geschäftsführerin der Kelag-Tochter Kärnten Netz bestellt. Die Diplomingenieurin wird ihr Mandat im Mai 2023 antreten – als Nachfolgerin von Reinhard Draxler, der dann in den Vorstand der Kelag wechselt.

Eine Kommission ermittelte Eva Tatschl-Unterberger aus insgesamt 47 Bewerbungen als Bestgereihte. Sie wird das Tochterunternehmen der Kelag gemeinsam mit Michael Marketz leiten. "Die Funktion wird maßgeblich von den Anforderungen der Energiewende geprägt sein", sagt Manfred Freitag.

Eva Tatschl-Unterberger ist derzeit Geschäftsführerin der DigiTrans GmbH, einem Innovationslabor für automatisiertes Fahren, das sie in den vergangenen vier Jahren aufgebaut hat. Sie hat an der TU Graz Elektrotechnik studiert und ihre Ausbildung mit einem MBA in Marketing and Finance in Indien erweitert. Tatschl-Unterberger verfügt über langjährige Erfahrung in der Mikroelektronik durch verschiedenste Aufgaben bei Infineon in den USA, in Deutschland und Österreich. Außerdem unterrichtete Eva Tatschl-Unterberger an der Fachhochschule Kärnten als nebenberufliche Lektorin im Master Studienzweig Integrated Systems and Circuit Design. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: "Ich danke dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern für das Vertrauen und freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Michael Marketz die Verantwortung für die Kärnten Netz zu übernehmen. Europas Netzbetreiber stehen vor gewaltigen Herausforderungen, die es gemeinsam zu bewältigen gilt."