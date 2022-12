Auf der Tagesordnung für die Regierungssitzung am 20. Dezember steht der Antrag auf Ziehen der Call-Option im Zusammenhang mit den Flughafen-Anteilen. Auf Antrag der ÖVP wurde im Mai schon einmal über den Rückkauf der Flughafenanteile in Höhe von knapp 75 Prozent von Lilihill bzw. Investor Franz Peter Orasch abgestimmt. Die SPÖ rund um Landeshauptmann Peter Kaiser hat aber damals dagegen gestimmt. Mit dem Argument, man wolle dem Investor noch eine Chance geben, seine Versprechen in Bezug auf die versprochenen Investitionen und die Anbindung an einen Hub zu erfüllen. Letzteres dürfte jetzt umgesetzt werden. Am Dienstag wird Lilihill die neue österreichische Fluglinie Liliair vorstellen, die von Klagenfurt aus Hubs anfliegen soll. Orasch nimmt viel Geld in die Hand, um Flugzeuge anzumieten.