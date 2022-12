Jetzt zu Weihnachten hat sie die "Veinkostplatte" im Angebot, dazu "Weißvürstel", "Lebenkäse", "Roast Baff". Silke Bernhardt hat sich in Wien als vegane Fleischhauerin selbstständig gemacht. Ihre Fleischloserei im 8. Bezirk bezeichnet die ehemalige Fotografin selbst als "erste vegane Fleischerei Österreichs". Sie gibt auch Workshops unter dem Motto "Gemeinsam fleischlos vürsteln".

Die Start up-Unternehmerin befindet sich in immer größerer Gesellschaft. Es gibt in Wien schon eine vegane Würstelbar namens "Eh Wurst", in Feistritz/Drau den Imbiss Vins Vegan, das Greenhouse in Graz, das Veggiezz Seiersberg, und, und, und.

Der Appetit nach Wurst ohne Fleisch und Fleisch ohne Fleisch steigt. 2017 lag der Anteil der Vegetarier und Veganerinnen in Österreich bei sechs Prozent, 2021 waren es bereits elf Prozent. Laut Schätzung der Veganen Gesellschaft Österreich VGÖ gibt es mittlerweile 840.000 Vegetarier, 106.000 Veganer und 4,6 Millionen Flexitarier.

Silke Bernhardt betreibt in Wien die "Fleischloserei" © Fleischloserei

Weltweit wurden mit Fleischersatzprodukten im vergangenen Jahr 5,2 Milliarden Euro umgesetzt, allein in Westeuropa 2,3 Milliarden Euro.

Sogar auf der Internationalen Messe der Fleischwirtschaft in Frankfurt, der IFFA, ging es dieses Jahr um vegane und vegetarische Fleischersatzprodukte, die schmecken sollen wie "das Original". Im Fokus: die so genannten Flexitarier, die weniger Fleisch essen und dennoch ihr gewohntes Ernährungsmuster nicht aufgeben wollen. Deutscher Marktführer für Fleischersatz ist mit Abstand die Rügenwalder Mühle. Das Familienunternehmen mit langer Tradition produziert seit sieben Jahren Wurst und Schnitzel ohne Fleisch. In diesem Jahr verkaufte das Unternehmen erstmals mehr vegane und vegetarische Produkte als klassische.

Ein echter Ernährungswandel

"Die gestiegene Nachfrage ermutigt Produzenten, Fleischalternativen zu entwickeln, und Einzelhändler, ihr Angebot zu erweitern“, sagt Carsten Gerhardt von der Beratung Kearney. Seine Prognose: Bis 2040 wird nur noch 40 Prozent des weltweit konsumierten Fleisches aus klassischer Produktion stammen, also aus Fleisch bestehen. Diesmal sei das kein Trend wie die Light-Welle, sondern ein echter Ernährungswandel.

Die Branche ist auf den Geschmack gekommen, denn es lockt ein Milliardenmarkt mit zweistelligem Umsatzzuwachs. Start-ups und klassische Fleischproduzenten konkurrieren mit Konsumgütermultis wie Nestlé und Unilever. Spar fertigt bereits eigene Tann-Veggie-Wurst und baut im Tann-Werk bei Villach dafür nun eine eigene Slicer-Anlage. Der Villacher Wurst- und Fleischproduzent Marcher produziert bereits seit Jahren in seinen steirischen Werken in St. Stefan im Rosental und in Bruck fleischlose Wurst bzw. fleischlose Convenience-Produkte. 2017 übernahm Marcher die Marke Die Ohne von der Firma Landhof. Jetzt steht das Unternehmen vor einem großen veganen Relaunch: "Anfang 2023 werden alle Fleischersatz-Rezepturen komplett auf vegan umgestellt. Außerdem erhält Die Ohne ein neues Erscheinungsbild", verrät Marcher-Sprecherin Sonja Vikas. Marcher produziert auch vegetarische Handelsmarken. „Wir sehen darin einen absoluten Wachstumsmarkt“, sagt Vikas.

"Die Ohne"-Chili-Extra von den Fleischwerken Marcher. "Wir sehen einen absoluten Wachstumsmarkt" © Marcher

"Dem Ausgangsprodukt ähnlich"

Ein Pionierin der Herstellung von pflanzlichen Fleischalternativen ist VeggieMeat aus Niederösterreich.

Vegini-Produktion bei VeggieMeat in Niederösterreich. Basis: Erbsenprotein © Vegini

Johann Tanzer und Andreas Gebhart gründeten die GesmbH 2015. Sie stellt Fleischersatzprodukte aus Erbsen-, Reis- und Kichererbsenprotein her. Ihre „Vegini“-Cevapcici, Bratwürste oder Pfefferfilets sind in Österreich etwa bei Interspar, Billa, Lidl und Metro gelistet, werden auch in der Gastronomie und an Business-Kunden vertrieben.

„Der Markt hat Potenzial“, sagen Tanzer und Gebhart, die 90 Mitarbeiter beschäftigen. „Vor allem Flexitarier möchten Alternativen, die dem Ausgangsprodukt in Geschmack und Textur ähnlich sind. Je fleischähnlicher, desto besser.“