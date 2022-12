Nach den Millionen-Investments an den Standorten in Frantschach in Kärnten und Korneuburg in Niederösterreich tätigt Mondi nun ein 400-Millionen-Euro-Investment in seiner Papierfabrik in Štětí in Tschechien.

Das internationale Verpackungs- und Papierunternehmen hat in Österreich sieben Standorte und beschäftigt hierzulande 2600 und weltweit 21.000 Mitarbeiter. Die neue Papiermaschine in Štětí ist Teil des eine Milliarde Euro schweren Expansionsprogramms in nachhaltige Produktion bzw. recyclefähige Verpackung. "Papier, wann immer möglich. Kunststoff, wo sinnvoll", sagt Mondi-CEO Thomas Ott. Und: "Bis 2025 wollen wir alle unsere Produkte wiederverwertbar, recyclefähig oder kompostierbar machen."

Mondi-CEO Thomas Ott © Mondi/Ranger

Mondi unterstützt auch den Aufruf der Vereinten Nationen nach einem internationalen, rechtlich verbindlichen Abkommen zur Beendigung von Plastikverschmutzung. Das Unternehmen ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Folien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von nachhaltigen Konsumgüter- und Industrieverpackungen. Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI), und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP).